شكرا لقرائتكم خبر عن «جالفين» يتوج بكأس الوثبة في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «اتش ام جالفين» لندا موصلي، وبإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لوري فولارد، بجولة كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت الثلاثاء الماضي بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
واجتذب السباق البالغ طوله 2000 متر، 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، بعد فاصل من الإثارة والتشويق لم يعرف خلالها الفائز إلا في الأمتار الأخيرة.
وتفوق «اتش ام جالفين» بفارق عنق عن «اثيم بحر» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جاري سانشيز، مسجلاً زمناً وقدره 2:19:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «منير دو سوليل» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج.
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