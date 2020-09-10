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وزير الرياضة المصري يحيل ملف الكؤوس إلى النائب العام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : إبراهيم ربيع

أحالت وزارة الشباب والرياضة المصرية صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات لرفع التقارير الخاصة بأي مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

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