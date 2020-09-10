«هيئة الرياضة» تحظر النشاط بلا بروتوكولات وتحذّر «المخالفين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حظرت الهيئة العامة للرياضة على جميع الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية المنضوية تحت مظلتها،استئناف أي نشاط بدون الحصول على موافقة مسبقة، مشددة على عدم استئناف أي نشاط رياضي إلا بعد وضع بروتوكول خاص بالضوابط الاحترازية المطبقة لمكافحة تفشي جائحة «كورونا»، ولوّحت الهيئة بعقوبات ستطال الجهات الرياضية حال مخالفتها التعليمات، محذّرة من أن أي جهة ستخالف ستتحمل المسؤولية كاملة في حال بدأت أي نشاط رياضي بدون موافقة رسمية منها بحكم اختصاص الجهة الرياضية العليا المسؤولة عن الرياضة في الدولة.

وأكدت الهيئة في تعميم عاجل أصدرته اليوم الأربعاء في هذا الخصوص تحت رقم 33، أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة أبناء الدولة الرياضيين من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19)، ونص التعميم في بنده الأول على عدم استئناف أي نشاط رياضي إلا بعد وضع البروتوكولات الخاصة بعودة النشاط، على أن تتم موافاتها بنسخة من تلك البروتوكولات ليتم إرسالها للجهات المختصة لاعتمادها، ومن ثم تمنح الهيئة الجهة الرياضية الموافقة بشكل رسمي ليتسنى للجهة الرياضية إعادة النشاط مع الالتزام التام بدليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية الذي أعدته الهيئة وعممته على كافة الجهات الرياضية في شهر يوليو/ تموز الماضي.