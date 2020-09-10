اتحاد الكرة يختتم دورة تقنية حكم الفيديو المساعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة تقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR) التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار ثلاثة أيام فعالياتها بمشاركة 69 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول تحت إشراف الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA).

حضر اليوم الختامي للدورة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وعلي حمد البداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، إلى جانب صالح المرزوقي وحمد بن حنيفة وإبراهيم المنصوري أعضاء لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين.

و أكد السهلاوي خلال حديثه للحكام أن اتحاد كرة القدم يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع التحكيم من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية لتقديم الدورات والورش المختلفة بهدف إكساب الكوادر التحكيمية خبرات جديدة وإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بقانون اللعبة، مشيداً بالجهود المبذولة من لجنة وإدارة الحكام في وضع استراتيجية متكاملة للارتقاء بالتحكيم الإماراتي.

بدوره أشار علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام إلى أن الدورة حققت أهدافها بإكمال متطلبات ترخيص 6 حكام ساحة تم تصعيدهم من الفريق الثاني و6 حكام مساعدين و6 مساعدين لحكم الفيديو إضافة إلى اثنين من مشغلي الفيديو التابعين للشركة المنفذة للتقنية.

وأشاد البدواوي بالحكام المشاركين بالدورة وحرصهم على الاستفادة القصوى من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية إلى جانب التزامهم التام بتنفيذ البرنامج الذي وضعته اللجنة منذ توقف النشاط الرياضي وأداء التدريبات والمشاركة في المحاضرات عبر تقنية الاتصال المرئي إلى جانب معسكر صربيا وإدارة عدد من المباريات الودية.

من جهته كرم اتحاد كرة القدم على هامش الدورة عدداً من مقيمي الحكام الذين عملوا مع لجنة الحكام خلال الفترة الماضية تقديراً لجهودهم وإخلاصهم وهم علي مخلوف، وشاهين الحوسني، وفريد علي، وإبراهيم المهيري.

وكان اليوم الختامي للدورة شهد محاضرات نظرية ركزت على أهمية سرعة اتخاذ القرارات التحكيمية وعرض أفضل الزوايا للحكم لاتخاذ القرار الصحيح، وتقديم ملخص عن أهم توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بحكم الفيديو المساعد، وأخرى عن تطبيق روح القانون، كما تمت مراجعة حالات الفيديو للمباريات الثلاث التي أقيمت في اليوم الثاني للدورة على ملعب ذياب عوانة وجمعت فرقاً من الهواة.