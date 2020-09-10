حسابات معقدة للهبوط في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه واحد من أربعة أندية هي الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك مصير الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الليلة عندما تلعب هذه الفرق آخر مبارياتها في دوري المحترفين السعودي الذي يسدل الستار على نسخته 2019-2020 الليلة.

يحل الاتحاد ضيفاً على العدالة، ويستضيف التعاون الفيحاء ،ويستقبل ضمك الفتح، ويمتلك كل فريق 32 نقطة، ما يجعل كافة السيناريوهات متاحة.

وتختص مباراة التعاون والفيحاء باهتمام خاص كون الخاسر سيهبط بدون حسابات وتنتهي القصة.

الاتحاد في حال فوزه أو تعادله مع العدالة سيتجنب الهبوط أما السيناريو الأسوأ بالنسبة للعميد فهي الخسارة بشرط تعادل التعاون والفيحاء وفوز ضمك.

وبنفس الطريقة سيبقى ضمك إذا فاز أو تعادل مع الفتح والسيناريو الأسوأ لفارس الجنوب هو تعادل التعاون والفيحاء وفوز أو تعادل الاتحاد.

وتبقى الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة للتعاون والفيحاء، إذ يلزم كل منهما الفوز لضمان البقاء وإرسال الآخر للدرجة الأولى، ويبقي التعادل عليهما في الممتاز بشرط خسر الاتحاد وضمك.

وإذا انتهت المباريات الثلاث بالتعادل فسيكون ضمك والاتحاد أكبر المستفيدين، وتتم العودة للمواجهات المباشرة بين التعاون والفيحاء إذا كان التعادل بينهما بنتيجة 0-0 أو 1-1 وهي في صالح التعاون، أما إذا تعادلا 2-2 فيتم العودة لفارق الأهداف.