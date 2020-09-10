مريم الزعابي تقدّم محاضرات توعوية في اللياقة البدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مريم علي الزعابي، المدربة المواطنة في اللياقة البدنية والمتخصصة في رياضة المرأة عن خطتها المقبلة لتقديم مزيد من الدورات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع بضرورة ممارسة الرياضة.

وتعتبر مريم الزعابي من الكوادر المواطنة المميزة ونالت درجة الماجستير من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في دبي.

وأوضحت مريم الزعابي أن المرحلة المقبلة ستتضمن محاضرات علمية وتدريبية وتثقيفية، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني بين السيدات لما لها من أثر في تطوير الجانب الذهني والعملي للمرأة وينعكس ذلك إيجاباً على دورها في العائلة ومكان العمل، وتقدم الزعابي المحاضرات بالتعاون مع فريق عمل من إدارة التثقيف والتعزيز الصحي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأوضحت أن المرحلة الماضية تضمنت تعاوناً مع إذاعة الأولى من خلال مقابلة إذاعية تم خلالها تسليط الضوء على التنفس الصحيح أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وعبرت عن سعادتها للتفاعل الذي أبداه الرياضيون مع المحاضرات.