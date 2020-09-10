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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تطلق دورة المستوى الأول
تطلق أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية- مكتب دبي غداً الجمعة دورة المستوى الأول لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية والتي تقام باستخدام وسائل التواصل المرئي عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة واسعة لمدربين من منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وتستمر لثلاثة أيام، تحت إشراف العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والتي تأتي ضمن الخطة الفنية والتنظيمية تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ويقدم الدورة المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم، وتتضمن تسليط الضوء على الفسيولوجيا العامة والجهازين العضلي والعصبي وأنظمة إنتاج الطاقة عند الإنسان، وأساليب التدريب اليومية ومنها المتعلقة بمبادئ التدريب باستخدام الاثقال، إضافة إلى فقرات أخرى سيتم تناولها خلال الدورة.
هذا وأكد وليد عبد الكريم حرص مجلس إدارة الأكاديمية على أن تتواصل الدورات بذات النجاح الذي تحقق منذ إطلاق الدورات عن بعد وذلك من خلال توفير جميع عناصر النجاح المطلوبة لمراعاة الحالة الصحية والسلامة العامة.
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