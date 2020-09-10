كورونا تفرض تتويجاً صامتاً للهلال السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتوج ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الليلة، فريق الهلال بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية مباراة الأخير أمام الشباب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، والتي تقام بدون حضور الجماهير كما حدث في بقية المباريات منذ استئناف الدوري في الرابع من أغسطس الماضي.

وسيكون التتويج مختلفاً عما كان عليه السيناريو في السنوات الماضية وذلك بسبب الإجراءات المشددة جراء فيروس كورونا.

وأوضحت رابطة دوري المحترفين السعودي أن فقرات التتويج تتضمن صعود الفريق الهلالي للمنصة لاستلام الكأس والميداليات الذهبية ومن ثم سيعودون لمنصة الشرف في الملعب للاحتفال باللقب وستصاحب الاحتفال الموسيقى والألعاب النارية، في حين سيكون الحضور الإعلامي محدوداً.

يذكر أن الهلال سيتوج للمرة السادسة عشرة بالدوري بعدما فاز به في أعوام 1977 و1979 و1985 و1986 و1988 و1990 و1996 و1998 و2002 و2005 و2008 و2010 و2011 و2017 و2018.

إلى ذلك يسعى الفرنسي غوميز مهاجم الهلال لمواصلة التسجيل في مباراة اليوم بأمل اللحاق بمهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله الذي يتصدر لائحة الهدافين برصيد 28 هدفاً متقدماً بفارق 3 أهداف عن الأول.

ويخوض حمدالله في نفس التوقيت مباراة فريقه النصر ضد الاتفاق وهو الآخر يسعى لزيادة رصيده والوصول للهدف 30 ليصبح أول لاعب يكسر حاجز الثلاثين هدفاً في موسمين متتاليين.