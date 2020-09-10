كاجيجاو: رخصة اللعب أنهت صفقة أرسنال مع ميسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كسر الإسباني فرانسيز كاجيجاو (51 عاماً) المدير السابق لقسم الكشافة الدوليين في نادي أرسنال جدار الصمت لأول مرة منذ إقالته في أغسطس/آب الماضي مع 54 موظفاً في نادي شمال لندن؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الكشاف المخضرم الذي كان وراء صفقات فابريجاس وأليكسيس سانشيز وروبن فان بيرسي وجابرييل مارتينيللي ومدرب أرسنال الحالي أرتيتا وبيلرين وساليبا وتشاكا عدم شعوره بالحنق على النادي بعد خدمة 24 عاماً، وقال: «فخور جداً بما حققته في أرسنال وأنا مدين له، الحياة قصيرة ولا تستحق الشعور بالحنق وعلى الإنسان أن يواصل حياته».

وتابع كاجيجاو: «لم أفكر في ترك أرسنال على الرغم من وجود عروض من أندية كثيرة، أرسنال مؤسسة وأشعر بأنني محظوظ؛ لأنني أمضيت نصف حياتي حرفياً فيه. لكل شيء بداية ونهاية وعليّ التطلع للمستقبل». عمل كاجيجاو مع المدرب السابق أرسين فينجر 21 عاماً، وساعد الفريق على حصد 3 ألقاب دوري ممتاز، و7 كؤوس اتحاد وهو وراء صفقات اللاعبين الشباب؛ لتطويرهم ويعلق: «الشباب بحاجة لمدرب مستعد للزج بهم في الفريق الأول وفينجر كان مميزاً في هذه الفلسفة، لولا شجاعة فينجر لتغير اتجاه مسيرتهم الاحترافية. ما لا يعرفه الكثيرون عن شخصية فينجر أنه كان محباً لعمل الكشافين؛ لذلك كنت أحظى بتقدير إضافي كما كان يمازح اللاعبين والكادر وهو مخلص مع من يعملون معه. فينجر وفيرجسون كانا يتمتعان بقراءة كبيرة للمستقبل، ويهتمان برصد المواهب الشابة وأنا كنت محظوظاً؛ لأنني عملت مع أحدهما».

وعن النجمين اللذين أفلتا من كاجيجاو اعترف قائلاً: «ميسي وبيكيه، لم نحصل على رخصة عمل لميسي، واختلفنا مع جيرارد بيكيه في تفاصيل العقد فذهب لمانشستر يونايتد بعدها بـ6 أشهر. فينجر قال مرة إن أرسنال اقترب من شراء ميسي، وأنا أقول إننا أوشكنا على ذلك فعلاً. التقينا بممثليه لكن كانت هناك مشكلة في الحصول على رخصة اللعب، وحينها لم يكن موقفه واضحاً حتى في إسبانيا؛ لذلك انهارت الصفقة».