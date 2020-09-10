«الشارقة الرياضي» يعتمد تنظيم ترايثلون خورفكان في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس الشارقة الرياضي تنظيم سباق الترايثلون المقرر له يوم 2 اكتوبر المقبل في خورفكان وتم ذلك بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الأول في مقر مجلس الشارقة الرياضي بمنطقة الغبيبة في الشارقة، وترأس الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي والامين العام لجمعية الترايثلون وأحمد الحاج جبر نائب رئيس جمعية الترايثلون وتم الاتفاق على كافة الخطوات المتعلقة بترايثلون خورفكان.

وأوضح عبدالملك جاني ان الفعالية ستكون في خورفكان يوم 2 أكتوبر وتشتمل المسابقات على السباحة لمسافة 800 متر وسباق الدراجات لمسافة 30 كلم وسباق الجري لمسافة 12 كلم وسيكون لفندق الاوشانيك في خورفكان دور بارز مع اللجنة المنظمة في الاستضافة والتنظيم.

وأشاد جاني بالتعاون المثمر بين مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الترايثلون بما سيعود بالنفع والفائدة لرياضة الدولة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية للألعاب الفردية مؤكداً أن اللجنة المنظمة بدأت في وضع الخطة اللازمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع خلال الجميع مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الرياضي متمنياً أن تحظى الفعالية بمشاركة كبيرة من الرياضيين المختصين بممارسة الألعاب الرياضية المذكورة وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الترايثلون.