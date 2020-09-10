مرتضى: إكرامي رفض الزمالك.. والجنايني لم ينفق ملياراته على صفقاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفض إكرامي الشحات حارس الأهلي المعتزل انتقاله نجله شريف إكرامي للنادي الأبيض.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور :"أتعجب من الهجوم على شريف إكرامي مؤخراً، لقد عرضت على والده نقله إلى الزمالك لكنه رفض بشدة".

وأضاف رئيس الزمالك :"إكرامي الكبير صديقي منذ سنوات طويلة، لكنه أكد أن نجله ينتمي إلى النادي الأهلي ولن ينتقل إلى الزمالك واحترمت ذلك".

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وانتقد مرتضى منصور، احمد شوبير حارس الأهلي المعتزل ومقدم البرامج بقناة أون تايم سبورتس قائلاً :"شوبير تسبب في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي حتى يتم قيد نجله في الفريق".

وعن رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم قال مرتضى :"عمرو الجنايني زملكاوي لكنه يعمل ضد النادي، كل ما يفعله قبل عمله الحالي هو كتابة التعليقات الساخرة على فيسبوك فقط".

وأنهى مرتضى منصور :"عمرو الجنايني يمتلك 10 مليارات جنيه لكنه لم ينفق أي جنيه على صفقات نادي الزمالك من قبل، ولذلك أتعجب عندما يسألني البعض عن دعم رجال الأعمال لصفقات الفريق".