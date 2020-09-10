الزمالك يصطدم بسموحة في رحلة تأمين التأهل لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يواجه الزمالك فريق سموحة على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز للسعي لمواصلة انتصاراته.

الفريق الأبيض يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة (بعد خصم 3 نقاط من رصيده لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول)، ويأتي خلفه بيراميدز ثالثاً بفارق 3 نقاط فقط.

ويبتعد الزمالك عن صدارة الأهلي بفارق 20 نقطة، لكنه يسعى لتقليص الفارق من أجل تحسين الصورة والاقتراب أكثر من القمة.

أما فريق سموحة فيسعى لدخول المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط فقط عن المقاولون العرب الرابع.

الزمالك يستهدف إنهاء الموسم في المركز الثاني إذا استحال فوزه بلقب الدوري، وذلك من أجل تأمين مقعد التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويفقد الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد أن حصل على إنذار ثالث في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

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كما يغيب المغربي أشرف بنشرقي عن صفوف الفريق الأبيض بعد تعرضه لإصابة أبعدته خارج حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

لكن الزمالك اتبع مؤخراً سياسة اخفاء قائمة المباراة وعدم الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، ليصبح التأكد من اللاعبين المستبعدين أمر غير وارد التحقق إلا قبل المباراة مباشرة.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة 26 في الدوري المصري

التاريخ: 10 سبتمبر 2020

التوقيت: 8:30 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس