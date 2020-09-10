تركي الشيخ يُشيد بموقف الأهلي من تأجيل أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أشاد رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، بموقف النادي الأهلي من تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا. ودوّن تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء:"الأهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري أبطال افريقيا" Advertisements وأتم تركي آل الشيخ تدوينته بـ :"عبر التاريخ الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو الي أهلي المباديء، حاجة تشرف". ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام في أكتوبر بدلا من سبتمبر وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس. ويلعب الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث الموعد المحتمل لمباراة الذهاب في المغرب 17-18 أكتوبر، والإياب 23-24 من نفس الشهر.

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