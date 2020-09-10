اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس.. والبنا لسموحة والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام 4 مباريات ستقام يوم الخميس بالجولة الـ26 من دوري We المصري، وسيتولى محمود البناء إدارة مباراة سموحة والزمالك بختام اليوم.

وسيتولى إدارة مباراة سموحة أمام الزمالك، والتي تقام في الثامنة والنصف مساء، كل من؛ محمود البنا حكم ساحة، بمساعدة محمود أبو الرجال، وأحمد توفيق، إضافة إلى هاني أمين حكم رابع، ومحمود دسوقي، وأحمد حامد فهيم في حكم الفيديو المساعد.

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كما يدير بيراميدز والمصري، طاقم مكون من؛ إبراهيم نور الدين، ومعه مساعدين، هاني العراقي، ومحمد عزازي، والحكم الرابع أحمد علي، إضافة إلى خالد الغندور، وحمادة الجلاوي في حكم الفيديو المساعد.

ويدير مباراة السادسة مساء، بين المقاولون العرب، وحرس الحدود، كل من؛ محمد يوسف، ومعه مساعدين، إبراهيم السوداني، أحمد كمال، وحكم رابع لطفي شعباني، وللـ"VAR" كل من محمد عباس قابيل، ومصطفى عثمان.

وفي نفس التوقيت، هناك مباراة الانتاج الحربي وأسوان، ويديرها؛ جهاد جريشة كحكم ساحة، ومعه مساعدين، أحمد لطفي، وعماد العقاد، إضافة إلى طاهر أيمن حكم رابع، وللـ"VAR" كل من نادر قمر الدولة، وعمرو رمضان.