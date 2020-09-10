ظهور كهربا.. فايلر يصطحب جميع اللاعبين الجاهزين لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، اصطحاب جميع اللاعبين الجاهزين لقائمة الفريق المسافرة إلى برج العرب، لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد.

ويلتقي الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الجمعة في إطار الجولة الـ26 لمسابقة الدوري، ثم يلتقي الاتحاد السكندري يوم الإثنين، في الجولة الـ27.

وقرر فايلر بقاء لاعبي الأهلي في معسكر ببرج العرب تجنبا للإرهاق.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد انتهاء فترة إيقافه، وعمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب صالح جمعة الذي لم يخض اختيار "رابيد تست"، وغيابه عن المران بعد الحصول على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي.

واستمر غياب اللاعبين المصابين حسين الشحات، ومحمد محمود، بالإضافة لمحمود متولي.

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وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى برج العرب والمكونة من 24 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول - محمد شكري

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي -عمرو السولية - عربي بدر

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي - كهربا

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي