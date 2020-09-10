الإسماعيلي يعلن قائمته لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عن قائمة الفريق لمباراته أمام الأهلي.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد مجدي ، محمد فوزي

خط الدفاع : محمد عمار ، ابراهيم ابو اليزيد ، محمود البدري ، أسامة إبراهيم ، محمد بيومي ، محمد نصر

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خط الوسط : نادر رمضان ، عمر الوحش ، محمود دونجا ، عماد حمدي ، عبد الرحمن مجدي ، بكيتي سيلفا ، احمد مدبولي ، محمد مخلوف ، همام طارق

خط الهجوم : محمد الشامي ، وجيه عبد الحكيم ، بينسون شيلونجو ، محمد حمدي ذكي ، حازم مرسي.

ويلتقي الإسماعيلي نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 68 نقطة.