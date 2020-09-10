تأجيل الأبطال.. تامر عبد الحميد لـ"الخليج 365": الزمالك لن يتأثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: قلل تامر عبد الحميد لاعب الزمالك المعتزل من تأثير تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على فريقه الأبيض. وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال تامر عبد الحميد :"الزمالك لن يتأثر بتأجيل المباريات، الفريق يمر بحالة طيبة ويسير بخطى ثابتة تحت قيادة كارتيرون". Advertisements وأضاف عبد الحميد :"اللاعبون يتمتعون بأعلى مستوياتهم البدنية والفنية في الوقت الحالي، لكن السؤال يكمن في لماذا يرغب "كاف" في التأجيل؟". وتواترت أنباء عن اتجاه في الاتحاد الإفريقي لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ووافقت الأندية الثمانية المشاركة في البطولتين على التأجيل باستثناء الزمالك وبيراميدز. وأنهى عبد الحميد :"إذا كان سبب التأجيل فيروس كورونا، فالعالم كله الآن يتعايش ويلعب في ظل نفس الظروف، لست مع قرار التأجيل، يجب إنهاء البطولة سريعاً".

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