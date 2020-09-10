مجدي طلبة: تراجع مستوي الأهلي أحد أسباب عدم تتويج مصر بأمم إفريقيا 2019

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن تراجع مستوي الأهلي العام الماضي كان أحد أهم أسباب عدم فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال طلبة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "عندما يكون مستوي النادي الأهلي فى القمة يحصد منتخب مصر بطولة أفريقيا، بينما عند تراجع

مستوي الفريق الأحمر الموسم الماضي لم ينجح المنتخب الوطني فى التتويج بالبطولة الأفريقية".وأضاف: "أيضًا حصول مصر على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل مفاجيء شكل ضغط على المنتخب الوطني بشدة ولذلك لم ننجح فى الحصول عليها".

كشف مجدي طلبة، نجم المنتخب الوطني

والأهلي السابق، سيناريو مباراة الإعادة بين منتخب مصر وزيمبابوي عام 1993.

وقال طلبة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " الماتش ده فيه أكثر من لاعب غيري ضيّعوا، ولكن كرتي كانت الأقرب، وأكيد ماكنتش أقصد أضيعها".

وأضاف: " الكل حمّل مجدي طلبة عدم التأهل لمونديال 94، وده نابع عن جهل بظروف البطولة، فحتى لو كنا عبرنا مباراة زيمبابوي كنا هنقابل الكاميرون اللي طلعت زيمبابوي".