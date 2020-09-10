مجدي عبدالغني: مجلس "أبوريدة" ليس له علاقة بضياع الكؤوس

كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المجلس السابق لاتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، لم يتطرق لضياع كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " "الجميعيعرف أن الكؤوس سُرقت، ما الجديد فى الموضوع؟ النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس".
وأضاف: "مجلس هاني أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس مطلقًا، ولسنا طرف فى هذا الأمر، لا أعرف ما يدور فى تفكير اللجنة الخماسية بفتح هذا الأمر خلال الوقت الحالي".
وتفجرت أزمة كبرى في الأيام الماضية بعد إعلان فقدان كأس الأمم الأفريقية التي حصلت عليها لمدى الحياة بعد إثر تتويج المنتخب الوطني ثلاثة مرات متتالية بأمم أفريقيا في أعوام 2006، 2008، 2010.
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