بركات وشيتوس يقودان مفاوضات استمرار "فتحي" في الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الأهلي يحاولون إقناع أحمد فتحي، بالاستمرار وتراجعه عن الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي يحاولون خلال الساعات القليلة الماضية إقناع فتحي بالعدول عن قراره بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، وذلك

بعد تقديمه أداء رجولي مع الفريق عند مشاركته مؤخرًا".وأضاف: "محمد بركات ووائل رياض يقودان مفاوضات استمرار فتحي بالقلعة الحمراء، عن طريق جلسات خلال الفترة القليلة الماضية.

كشف الإعلامي إسلام صادق، كواليس مكالمة أسامة حسني، مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،

من أجل اقناعه بالاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أسامة حسني أكد على أحمد فتحي خلال الاتصال بأنه إذا كان يرغب فى الاستمرار ضمن صفوف فريق الأهلي، فسوف يساعده بعقد جلسة بينه وبين محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء".

وأضاف: "أحمد فتحي شدد على أسامة حسني بأنه فى حالة رغبة النادي الأهلي فى استمراره فعليه الدخول فى مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز".