أحمد مجاهد يوجه نصيحة لأعضاء اللجنة الخماسية

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن أي موضوع يتحول للجهات الرقابية الكبرى يشعر بالاطمئنان. وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا إبن اتحاد الكرة وتدرجت في الوظائف من عضو لجنة لعضو إدارة لعضو مجلس إدارة، مثل إبن الأهلي أو الزمالك". مثل إبن الأهلي أو الزمالك". وأكمل : "رسالتي للمسئولين الحاليين في الاتحاد أن يحبوا المكان والموظفين". وأتم : "مش أعمل أبواب بالبصمة لكي لا يجلس أحدا من الموظفين معي، أنا كنت باكل سندوتشات أحمد محب المدير المالي". Advertisements انتقد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وجود متحف في بهو اتحاد الكرة. وقال مجاهد "لا أعلم ما المتحف الذي صمم أخر شهرين اثناء فترة تولي اللجنة، كما أنه يوجد في بهو الاتحاد الذي تتحرك فيه كل الناس". وأكمل : "أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة كبيرة للبطولات والميداليات". وأتم: "بعد كأس العالم تشكت لجنة من جهات رقابية وجردت مخازن الاتحاد جردا دقيقا".

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