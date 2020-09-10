وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا أعلم ما المتحف الذي صمم أخر شهرين اثناء فترة تولي اللجنة، كما أنه يوجد في بهو الاتحاد الذي تتحرك فيه كل الناس". صمم أخر شهرين اثناء فترة تولي اللجنة، كما أنه يوجد في بهو الاتحاد الذي تتحرك فيه كل الناس". وأكمل : "أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة كبيرة للبطولات والميداليات". وأتم: "بعد كأس العالم تشكت لجنة من جهات رقابية وجردت مخازن الاتحاد جردا دقيقا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجاهد منتقدا متحف اتحاد الكرة: "أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة للبطولات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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