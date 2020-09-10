ميدو: هحلق شعري زيرو لو لامبارد لم تتم إقالته خلال الدور الأول من البريميرليج

أكد أحمد حسام ميدو أنه سيقوم بحلاقة شعره زيزو، إذا استكمل لامبارد عقده مع تشيلسي ولم تتم إقالته مع الفريق بعد نهاية مباريات الدور الأول الموسم المقبل 2020-2021".

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: "

لامبارد لن يكمل الموسم للنهاية ولو كمل الدور الأول مع تشيلسي يبقى إنجاز".

وكان فرانك لامبارد تولى القياد الفنية لتشيلسي، خلفاً للإيطالي مارويسيو ساري.

كما فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز نفس القيمة التي كان سيحصل عليها من الأهلي. وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: "

كنت أتوقع أن ما يحصل عليه رمضان صبحي من بيراميدز أكبر من الأهلي ولكن تأكدت أن قيمة العقد متساوية ولكنه حصل على قيمة تعاقد العام الأول من بيراميدز كاش".

وأضاف: " بيراميدز اشترى رمضان من هدرسفيلد مقابل 2و7 مليون استرليني فقط أقل بـ500 ألف جنيه استرليني عن عرض الأهلي، ولكن بيراميدز تعامل بذكاء ووضع رمضان تحت ضعط إعلانه أنه يفضل بيراميدز حتى أعلن عن الصفقة رسميا".