بالصور.. لحظة تتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ 16 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك عقب فوزه علي فريق الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى إطار منافسات الجولة الثلاثين و الختامية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وتسلم سلمان الفرج قائد نادي الهلال كأس الدوري السعودي رقم 16 فى تاريخ النادي، عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الشباب مساء الأربعاء. أحرز ثنائية الهلال كلا من بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٢٠، ٦٩ من زمن اللقاء. مساء الأربعاء. أحرز ثنائية الهلال كلا من بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٢٠، ٦٩ من زمن اللقاء. بينما أحرز هدف الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقة ٤٦ من زمن. انهي الهلال الموسم الرياضي الحالي برصيد 72 نقطة ليكسر رقم النصر القياسي، ويسجل أعلى عدد نقاط في الدوري السعودي للمحترفين. Advertisements

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