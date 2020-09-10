تنس الطاولة بالأهلي يهزم المعادي في الدوري

فاز فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي على المعادي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.
وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام المعادي كالتالي: «محمد شومان نجح في تحقيق الفوز على نظيرهخالد جمال بنتيجة 3-1، فيما فاز سيد لاشين على باسل علاء بنتيجة 3-0، كما فاز محمد البالي بنتيجة 3-0 على شادي سمبل».
وأقيمت المباريات ضمن منافسات الدورةالمجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية، التي تضم فرق: الأهلي، وإنبي، والزمالك، وسبورتنج، ومصر للتأمين، وطنطا، وحوار المنصورة والمعادي.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.
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