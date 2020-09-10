والد الطفل الغريق في الزمالك: لم أقصر في حق نجلي

أكد أحمد الركابي والد الطفل الغريق بنادي الزمالك أنه لم يكن يريد الحديث عن ملف ابنه ولكن عقب تصريحات رئيس الزمالك يجب عليه الرد.

وقال الركابي في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت إن رئيس الزمالك تحدث بأنني كنت "بتمشى" داخل النادي وغافل عن رعاية نجلي وهذا

لم يحدث.

وتابع أنه عضو جديد في نادي الزمالك ومشترك منذ سنة وذلك من أجل إسعاد أبناءه مؤكد أنه غفل عن نجله لمدة ٥ دقائق فقط وبدأ الجميع بإخراج الأطفال من حمام السباحة وعندما سأل نجله الأكبر أين محمد

ليرد بأنه لم يعلم.

وأضاف "أنه سأل المشرف على حمامات السباحة ولكن أخبره بأن لا يوجد أحد بالمياه". وأردف أنه "ذهب إلى غرفة الدعم الفني وطلب بالنداء على نجله في الميكروفون وعند تفريخ الكاميرات تفاجأ بأن المكان الذي يبحث عنه ليس به كاميرا".

وأتم: "رئيس الزمالك يجب عليه وضع حد لهذا الأمر لأن كيف يكون شاب يبلغ من العمر 19 سنة مسئولا عن حياة أطفال".