لوشيسكو: الهلال نادٍ عظيم لكن لا وقت للاحتفال..الشهراني؟ إنه الأفضل في آسيا – ميركاتو

عبر المدير الفني لفريق الهلال “رزافان لوشيسكو” عن سعادته الشديدة بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسلم كأس البطولة المسماه باسم الأمير محمد بن سلمان.

وأكد رازفان لوشيسكو أن التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الظروف الصعبة التي أحاطت بالموسم الجاري، إنجازًا عظيمًا بالنسبة لهذه المجموعة المذهلة من اللاعبين الأفضل على مستوى قارة آسيا،

وحقق فريق الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي فريق النصر الذي كان قد تُوج به الموسم الماضي 2019/2018.

وفي تصريحات عقب مباراة الهلال أمام الشباب مساء اليوم الاربعاء، قال رازفان لوشيسكو: “النسخة الحالية كانت صعبة جداً بسبب التوقف وأعتقد أنها الأطول تاريخياً، ولكن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين..أدركت أن الهلال سيكون بطلًا للدوري السعودي، بعد مباراة الحزم، لأنني لا أعترف إلا بالشيء الرسمي”.

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وعن مساهمة ياسر الشهراني في تحقيق الفوز على الشباب بعد مشاركته في الدقيقة 60 بدلاً العليان، قال “أحب اللاعب ياسر الشهراني كثيرًا، وهو الأفضل في مركزه على صعيد قارة آسيا”.

لا وقت للاحتفال

طلب لوشيسكو من لاعبيه الانتهاء من الاحتفال سريعًا، والعودة للعمل من أجل التحضير لاستئناف مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا المقرر له الأسبوع المقبل، قائلاً “غدًا سنبدأ التحضير من أجل الدفاع عن لقبنا الآسيوي، وسنطوي صفحة الدوري السعودي تمامًا”.

وأكمل رزافان تصريحاته قائلا: “مررنا بأوقات صعبة خصوصاً مع فترة كورونا ولكن اللاعبين كانوا عاقدين العزم على العودة بشكل رائع. الهلال يمتلك إدارة ولاعبين على أعلى مستوى، والاحترافية التي ينتهجها هذا النادي العظيم هي سبب وجودنا بالمنصات”.

وفاز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.