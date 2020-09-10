رياضة | ميدو: الحصانة لا تعفي مرتضى وفرج عامر من العقاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الحصانة لا تعفي مرتضى وفرج عامر من العقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أنه يحق لأي اتحاد محلي معاقبة أي شخص في منظومة كرة القدم دون النظر لطبيعة عمله، حسب ما تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار، أنه من حق اتحاد الكرة عقاب رئيس النادي أو مدير الكرة أو مدير شئون لاعبين أو لاعب أو مدير فني.

فيما علق ميدو على فكرة توقيع عقوبات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمد فرج عامر رئيس سموحة رغم أنهما أعضاء برلمان ويمتلكان حصانة.

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وأشار ميدو إلى أنه استشار محامين كبار في هذه المسألة، موضحا أن الحالة الوحيدة التي تلغي الحصانة هي حالة التلبس، ولكن يحق للجنة الانضباط باتحاد الكرة فرض عقوبة إدارية حتى ضد أعضاء البرلمان.

ونوه على أن عدم تحصيل الغرامة الموقعة ضد رئيس الزمالك أو رئيس سموحة وعدم تحصيل المبالغ، فإن ذلك يضع اتحاد الكرة تحت المسائلة القانونية، مؤكدا أنه من حق مرتضى وعامر التظلم ضد قرارات لجنة الانضباط.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط مؤخرا قررت توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.