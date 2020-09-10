رياضة | جريزمان يحسم مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جريزمان يحسم مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى فريقٍ آخر في الصيف الحالي، حيث أكد النجم الفرنسي نيته في الاستمرار مع برشلونة لأطول فترة ممكنة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن أنطوان جريزمان أن لم ينل إعجاب جماهير برشلونة في موسمه الأول، حيث لم يسجل في الدوري الإسباني سوى 9 أهداف في 34 مباراة أما في بطولة دوري أبطال أوروبا فقد هز الشباك مرتين فقط خلال 9 مباريات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أنطوان جريزمان سيخوض موسمًا ثانيًا مع النادي الكتالوني الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2024 بعد التعاقد معه في صيف 2019 من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه عقب إعلان ميسي استمراره مع برشلونة أشارت تقارير صحفية إلى أن أنطوان جريزمان عازم على الرحيل إلى الدوري الإنجليزي لأنه يرى بأن بقاء البرغوث الأرجنتيني سيمنعه من اللعب بحرية في خط هجوم البارسا.

وقال جريزمان في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نعم مستقبلي في البارسا، لا أعرف لماذا البعض يخترع وجهات أخرى".

واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً: "أنا أعلم أنني أمتلك ثقة النادي والمدرب كومان، لذلك أنا بخير، لقد كان موسماً معقداً للغاية بالنسبة لنا جميعًا وها نحن نبدأ من جديد".