رياضة | ميدو: الأهلي لم يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال من أجل عيون الوداد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الأهلي لم يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال من أجل عيون الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو أن إدارة الأهلي لم توافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل عيون الوداد المغربي في ظل إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " لو أنا مكان فايلر هطلب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل تجهيز كل اللاعبين سواء حسين الشحات أو عمرو السولية واستعادة باقي اللاعبين للياقة البدنية لهم".

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يذكر أن الاتحاد الأفريقي في طريقه للإعلان عن تأجيل مباريات نصف دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي لتقام في أكتوبر المقبل بدلا من الشهر الجاري.

المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية أن الكاف سوف يعلن اليوم الخميس تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 17 و18 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي، بينما يواجه الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية يوم ١٩ أكتوبر على أن يكون النهائي يوم ٢٦ من نفس الشهر.

وسيواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، بينما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.