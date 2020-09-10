رياضة | جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة على أنباء رحيله عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " عن المهاجم الفرنسي ردا على أنباء الرحيل عن برشلونة قال غريزمان :" لا أعرف لماذا البعض يخترع وجهات اخرى"

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وأضاف :" لدي عقد مع ممتد مع النادي، واحظي بتقدير جيد داخل النادي، لا اعرف لماذا يحكم البعض على مستقبلي بشكل من الاشاعات".

واختتم :" أعلم أنني املك ثقة النادي والمدرب أنا بخير اعلم انه كان موسم مُعقد للغاية بالنسبة لنا لكن ها نحن هنا نبدأ من جديد".

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الفرنسي على رادار عدد كبير من أندية البريمرليج أبرزها مانشستر يونايتد، توتنهام، إيفرتون، أرسنال.