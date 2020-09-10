رياضة | الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية عن غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر عن المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، واللاعب تواجد اليوم في النادي وقت المران وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

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وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولم يخضع لاختبار رابيد تيست لعدم ضمه في قائمة الأهلي لمواجهة بعد غد الجمعة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.