رياضة | الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية عن غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر عن المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.
وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، واللاعب تواجد اليوم في النادي وقت المران وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.
وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولم يخضع لاختبار رابيد تيست لعدم ضمه في قائمة الأهلي لمواجهة بعد غد الجمعة أمام الإسماعيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.