رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ26 في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ26 في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020. وستقام مباريات الجولة السادسة والعشرين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على النحو التالي: الخميس 10 سبتبمبر - بيراميدز × المصري (3:30 عصرًا) - المقاولون × حرس الحدود (6:00 مساءً) - الإنتاج الحربي × أسوان (6:00 مساءًا) - سموحة × الزمالك (8:30 مساءًًا) الجمعة 11 سبتمبر - نادي مصر × الإتحاد السكندري (3:30 عصرًا) - طنطا × مصر المقاصة (6:00 مساءًا) - طلائع الجيش × الجونة (6:00 مساءًا) - الأهلي × الإسماعيلي (8:30 مساءًا) السبت 12 سبتمبر - إنبي × وادي دجلة (6:00 مساءًا) ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة 26: 1- الأهلي 68 نقطة. Advertisements 2- الزمالك 51 نقطة. 3- بيراميدز 45 نقطة. 4- المقاولون العرب 44 نقطة. 5- الإتحاد السكندري 35 نقطة. 6- سموحة 32 نقطة. 7- إنبي 32 نقطة. 8- مصر المقاصة 30 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 10- الإسماعيلي 30 نقطة. 11- الجونة 28 نقطة. 12- وداي دجلة 27 نقطة. 13- حرس الحدود 26 نقطة. 14- طلائع الجيش 26 نقطة. 15- أسوان 25 نقطة. 16- المصري 22 نقطة. 17- نادي مصر 18 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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