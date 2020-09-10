الامارات | ليفربول ينتظر المكافأة الأخيرة من برشلونة مقابل «عقد كوتينيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينتظر المكافأة الأخيرة من برشلونة مقابل «عقد كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «سبورت» المقربة من نادي برشلونة، أن نادي ليفربول سيكون في قمة السعادة مع عودة البرازيلي كوتينيو للعب مع فريقه برشلونة، بعد أن أكد المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان رغبته في الإبقاء عليه. وقالت الصحيفة إن آخر المكافآت المرتبطة في عقد كوتينيو القادم من نادي ليفربول، ستمنح النادي الإنجليزي خمسة ملايين يورو جديدة بمجرد إنهائه 15 مباراة في الموسم الجديد. وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو ثابتة، و20 ملايين يورو متغيرات، حصل ليفربول على الكثير منها، خصوصاً المتعلقة بدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يحصل بعد على المكافأة المتعلقة بمجموع مبارياته مع برشلونة، والتي توقفت الموسم الماضي بعد إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ومع عودته، من المتوقع أن ينهي كوتينيو 15 مباراة بحلول يناير المقبل، ما سيعني دفع برشلونة لخمسة ملايين يورو، ستكون آخر الحوافز لليفربول المرتبطة بعقد كوتينيو الذي كلف برشلونة أموالاً طائلة دون الاستفادة منه في أي شيء.

وانخرط كوتينيو في تدريبات برشلونة تحت إشراف كومان، ومن المتوقع أن يكون أحد العناصر الرئيسة في خط وسط الفريق. يُذكر أن ليفربول وقع مع برشلونة عقداً بحوافز كثيرة، وصفته وسائل الإعلام بـ«العقد العبقري»، حيث الرابح الأكبر فيه هو نادي ليفربول.

وسبق لليفربول أن حصل على خمسة ملايين يورو من برشلونة بعد الخسارة التاريخية للكاتالوني في نصف نهائي أبطال أوروبا 4-0 في الموسم قبل الماضي، وخروجه من دور الـ4 بالخسارة بمجموع المباريات 4-3. وتكرر الأمر في الموسم المنصرم لدوري الأبطال، حيث بعد الخسارة والخروج المرير بنتيجة تاريخية 8-2 من بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وكان لكوتينيو هدفين من الثمانية، تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن اضطرار برشلونة لدفع خمسة ملايين يورو لليفربول.

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وتشتهر إدارة ليفربول بعدم وضع شرط جزائي في عقود اللاعبين، وتفرض بدلاً عنه موافقة النادي في حال قرر اللاعب فسخ عقده أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر. وهو ما يجعل إدارة «الريدز» تفرض شروطها في كل العقود.

ولعب كوتينيو منذ يناير 2018، 52 مباراة لصالح برشلونة، وسجل 13 هدفاً، ولم يكن لاعباً مؤثراً، وعانى الكثير بسبب جلوسه على الدكة، لكنه مع كومان حصل على فرصة جديدة.

كوتينيو لم يقدّم الكثير لبرشلونة منذ يناير 2018، حيث لعب 52 مباراة وسجل 13 هدفاً.

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