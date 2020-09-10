الامارات | مانشستر سيتي وتشيلسي أقوى المنافسين لليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي وتشيلسي أقوى المنافسين لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سبعة أسابيع فقط من النهاية المتأخرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا عالمياً، تنطلق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة بعد غدٍ السبت.

ويتطلع ليفربول إلى الدفاع عن لقبه الغالي في المسابقة لكنه يواجه تحديات هائلة من فرق عدة تتعطش للفوز باللقب أيضاً، وأنفق بعضها بشكل جيد على تدعيم صفوفه.

وأنفق مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل كبير هذا الصيف لتدعيم صفوفهما، بينما تسعى فرق ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون وفولهام العائدة لدوري الدرجة الممتازة للتأكيد على أنها تنتمي لهذه الدرجة من الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ولكنه يواجه مهمة صعبة في الدفاع عنه هذا الموسم.

وقال قائد فريق ليفربول جوردان هيندرسون، إن النادي سيحاول الحفاظ على تركيزه مع إدراكه بأنه إذا اعتمد على أمجاده واستمتع بما حققه بالفعل، سيتخلف عن الركب.

وأضاف هيندرسون لموقع النادي على الإنترنت: «أنظر إلى ما قاله الكثير من اللاعبين السابقين الذين فازوا بالألقاب؛ من الصعب الفوز بلقب ولكن بعد ذلك يكون من الصعب الفوز بلقب آخر ثم آخر ومواصلة التقدم».

وتابع: «يمكنني بالتأكيد رؤية هذا ونحن نفهم ذلك. لذا، يتعلق الأمر أساساً بما كنا نفعله لفترة طويلة من الوقت والتركيز على الأشياء الصحيحة، وعدم الانجراف وعدم الانزعاج».

ومازال المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس هو الإضافة الوحيدة لفريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.

ولكن اسم ليفربول ارتبط بشدة بالإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني.

ورغم هذا، فإن الفريق قد يخوض الموسم الجديد من دون تغييرات كبيرة في صفوفه عن الموسم الماضي. وسيكون مانشستر سيتي وتشيلسي هما أقوى المنافسين لليفربول، بعدما أنفق كل منهما بشكل كبير على تدعيم صفوفه هذا الصيف.

ورحل الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا عن صفوف مانشستر سيتي بعد عقد كامل قضاه مع الفريق، ولكن الفريق تعاقد مع ناتان آكي من بورنموث مقابل 41 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، كما ضم مهاجم فالنسيا الإسباني فيران توريس مقابل 20.8 مليون إسترليني. ولكن تشيلسي كان الأكثر إنفاقاً من بقية الأندية حيث دعم صفوفه بشراء لاعبين كلفوا خزينة النادي نحو 200 مليون إسترليني.

وضم تشيلسي كلاً من كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني مقابل 71 مليون إسترليني، وبن تشيلويل قلب دفاع ليستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزغ الألماني مقابل 45 مليون إسترليني، وحكيم زياش مهاجم أياكس الهولندي مقابل 33.3 مليون إسترليني.

كما ينتظر أن يضيف المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا قدراً من الخبرة إلى دفاع تشيلسي في الموسم الثاني للفريق تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد.

ويأمل مانشستر يونايتد في اندماج لاعبه الجديد دوني فان دير بيك سريعاً مع الفريق الذي يتطلع لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

كما يراود الأمل كلاً من توتنهام وأرسنال في الموسم الجديد.

ومن بين الفرق الثلاثة العائدة لدوري الدرجة الممتازة، كان ليدز يونايتد هو الأكثر إنفاقاً على تدعيم صفوفه، علماً بأن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق كان على التعاقد مع اللاعب رودريغو مهاجم فالنسيا الإسباني مقابل 26 مليون إسترليني.

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مباريات الجولة الأولى

- السبت

مان سيتي - أستون فيلا

بيرنلي - مان يونايتد

فولهام - أرسنال

وست هام - نيوكاسل

كريستال - ساوثهامبتون

ليفربول - ليدز

- الأحد

وست بروميتش - ليستر

توتنهام - إيفرتون

- الإثنين

شيفيلد - وولفرهامبتون

برايتون - تشيلسي

ليفربول يخوض الموسم الجديد دون تغييرات كبيرة في صفوفه.

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