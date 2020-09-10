الامارات | «جالفين» بطلاً لكأس الوثبة في مضمار «مارسان» الفرنسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «جالفين» بطلاً لكأس الوثبة في مضمار «مارسان» الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الجواد «إتش إم جالفين» لندا موصلي، وبإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لوري فولارد، في الفوز بلقب جولة كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، في مضمار «مونت دو مارسان» الفرنسي، ويقام تحت مظلة النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. واجتذب السباق، البالغ طوله 2000 متر، 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، بعد فاصل من الإثارة والتشويق لم يُعرف خلالها الفائز إلا في الأمتار الأخيرة.
وتفوق «إتش إم جالفين» بفارق عنق عن «اثيم بحر» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جاري سانشيز، مسجلاً زمناً قدره 2:19:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «منير دو سوليل» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج.
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