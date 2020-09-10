الامارات | الأميركي تريشي يكمل عقد المحترفين الأجانب في «سلة شباب الأهلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركي تريشي يكمل عقد المحترفين الأجانب في «سلة شباب الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير قطاع كرة السلة في نادي شباب الأهلي، زايد خويدم، عن اكتمال عقد المحترفين الأجانب، بعد التعاقد مع الأميركي براندون تريشي، لموسم واحد، ليجاور الألماني زاكير جون. وسيعزز تريشي صفوف فريق السلة، قبيل استكمال الأدوار النهائية للدوري الشهر الجاري، والذي كان توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، على أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

وقال خويدم، لـ«الإمارات اليوم»: «الأميركي تريشي (29 عاماً)، يحل خلفاً في مركز صانع الألعاب لمواطنه سام يونغ».

وأوضح: «يتمتع تريشي بخبرات عالية، جراء اللعب في العديد من الدوريات الأوروبية، آخرها الدوريان الإيطالي والتركي، بجانب خبراته في 2017، بخوض الدوري الصيفي للسلة الأميركية للمحترفين (إن.بي.إي)».

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وأضاف: «انضم تريشي إلى تدريبات الفريق، حيث سنخوض بداية من 15 الجاري نصف النهائي لموسم 2019-2020، الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويجمع شباب الأهلي مع النصر والشارقة، والفائز من لقاء البطائح والوصل المتبقي من ربع النهائي».

تريشي (29 عاماً) يمتلك خبرة كبيرة، وسبق له اللعب في «إن بي إي»، ودوريات أوروبية.

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