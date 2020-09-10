الامارات | أكثر من 60 صالة رياضية تفتح أبوابها مجاناً للجمهور لمدة 4 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 60 صالة رياضية تفتح أبوابها مجاناً للجمهور لمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق مبادرة «أسبوع اللياقة البدنية للجميع»، بمشاركة أكثر من 20 نادياً من الأندية الصحية والصالات الرياضية، والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية بالدولة، وتستمر المبادرة لمدة أربعة أيام، من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، على أن يكون الدخول مجانياً في الأندية والصالات المشاركة في فترة الفعالية.

وتوفر المبادرة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لدخول الصالات الرياضية المعتمدة، والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، في أكثر من 60 صالة رياضية في جميع أنحاء الدولة، والاستفادة من خدماتها بالمجان، وتتيح لهم أيضاً حضور دروس لياقة بدنية مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع كل فئات المجتمع من القاطنين على أرض الدولة على ممارسة الرياضة والنشاط، وجعل الرياضة على رأس أولوياتهم في أول تفعيل للنشاط الرياضي الجماعي بعد جائحة «كوفيد-19».

ومن أبرز الأندية التي تشارك في المبادرة مع المجلس: فيتنس فيرست، جيم نيشن، جولدز جيم، فيتنس 360، مترو فيت، ذا بلاتفورم ستوديوز، نادي فيديليتي للياقة، نادي شيب ليديز، إيجنايت ويلنس، لي ميلز، زومبا، ماشوب توتال كونديشن، فيتنس زون، تويست جيم، فيتنس إتش كيو، سوبر جيم، رايزينج جيم، دبي أكتيف، ريبورتس، تاف مادر، زومبا، ماشوب توتال ومي فيت برو.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي، خالد العور، في تصريح صحافي: «فخورون بتوحيد مزودي خدمات صناعة اللياقة البدنية في الدولة، خصوصاً بعد فترة كانت صعبة على الجميع، حيث تسهم هذه المبادرة الرائدة في الجمع بين أشهر العلامات التجارية معاً، لتحسين صحة المجتمع، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع قادة صناعة اللياقة البدنية في الإمارات، ودعمهم لإتاحة المزيد من الفرص لكل أفراد المجتمع للمشاركة في اللياقة البدنية وتحسين صحتهم ورفاهيتهم».

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وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إيماناً منه بدوره في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كل أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الرياضي».

وستفتح الأندية والصالات المشاركة أبوابها مجاناً خلال فترة المبادرة، كما ستقدم دروساً افتراضية مجانية عبر منصاتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المبادرة التسجيل عبر البريد الإلكتروني [email protected]،كما يمكن لأي شخص الحصول على مزيد من المعلومات عن المبادرة، أو الاتصال بأي من الأندية المشاركة من خلال زيارة الموقع الرسمي www.fitness4everybody.ae.

مشاركة 20 نادياً في جميع أنحاء الدولة بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة.

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