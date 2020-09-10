الامارات | النصر يخوض اليوم اختباراً ودياً أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخوض اليوم اختباراً ودياً أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق النصر اليوم رابعة مبارياته الودية، تحضيراً للموسم الجديد، أمام فريق العين، والتي تعتبر آخر تجربة ودية لـ«الزعيم» قبل السفر لخوض مباراة السد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل. في المقابل، تأتي المباراة ضمن خطة إعداد العميد لبطولة دوري الخليج العربي، وستقام على استاد خليفة بن زايد في العين.

يذكر أن النصر خاض ثلاث مباريات ودية حتى الآن، فاز في الأولى على فريق الإمارات بنتيجة 2-1، وبالنتيجة نفسها فاز على الشارقة، بينما تعادل في آخر لقاء أمام الحمرية بنتيجة 3-3. أما العين فقد فاز في آخر مباراة ودية له أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-1.

وقال عضو مجلس إدارة نادي النصر، عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «تدريبات النصر تسير وفق الجدول المحدد لها، وبالتأكيد تأجيل الدوري أربك الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، مثل أي فريق آخر. لكن المدرب أعاد صياغة البرنامج الفني ليتناسب مع الوضع الجديد، واليوم نخوض ودية العين، ثم يحصل الفريق على راحة يومين قبل بداية التدريبات الأسبوع المقبل».

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وتابع: «تواصل اللجنة بالنادي السعي للتعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع، وبمجرد اكتمال الأمور رسمياً سيتم الإعلان عنها، أما ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي عن التوصل إلى اتفاق مع لاعب، فهي مجرد اجتهادات».

وأشاد عبدالرحمن محمد بـ«الروح الكبيرة التي تظهر في التدريبات من اللاعبين، ومدى الالتزام وحرص الجهاز الفني للفريق على الوجود مع الجميع في هذا الوقت الصعب، والذي خاض فيه الفريق فترة إعداد في طقس صعب وظروف استثنائية، يحتاج فيها اللاعبون إلى التعامل بحرص، ونجح الفريق بشكل كبير في هذا الموضوع».

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