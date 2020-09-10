الامارات | الشارقة يستعد لدوري أبطال آسيا بلقاء حتا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعد لدوري أبطال آسيا بلقاء حتا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الشارقة لكرة القدم عند الساعة 17:45 من مساء اليوم، مباراة ودية أمام نظيره حتا على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة، ضمن تحضيرات الفريق لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الشارقة في دوري الأبطال مع الدحيل القطري في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما التعاون السعودي وبيروزي الإيراني، فيما سيواجه الشارقة في الجولتين الخامسة والسادسة التعاون وبيروزي.

ويسعى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، من خلال هذه التجربة الودية للوقوف على جاهزية لاعبيه للمرحلة المقبلة.

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وكثف الشارقة في الفترة الأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد ودوري أبطال آسيا، وكان قد خاض دورة رباعية ودية شارك فيها إلى جانبه فرق اتحاد كلباء وعجمان وخورفكان، واحتل فيها المركز الأخير. ولعب الشارقة أيضاً مباراتين وديتين أمام فريقي النصر والإمارات.

وكان المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز قد انضم إلى صفوف الشارقة أخيراً قادماً من الوصل، بعدما تم قيده في قائمة الفريق الآسيوية بدلاً من البرازيلي جوناثاس الذي خضع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها بمباراة الفريق الودية الأخيرة أمام النصر.

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