الامارات | البطائح يهزم التعاون بلمسة برازيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم التعاون بلمسة برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لنادي البطائح على ضيفه التعاون بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي الشارقة بالحزانة، سجله اللاعب البرازيلي ديدي، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الموسم المقبل للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، وهي أول مباراة بعد ختام المعسكر المغلق الذي أقامه النادي في خورفكان، تحت إشراف المدرب المصري عصام عبدو.

من جهته، وصف مدير الفريق الأول، حمدان المسماري، المباراة بالتجربة الفنية المفيدة، وأنها أكدت صحة الإعداد والذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مشيداً بالجهود الفنية والبدنية والذهنية التي قام بها الجهاز الفني، مشيراً إلى أن التعاقد مع المدرب المصري عصام عبدو تقف خلفه رؤية فنية، لما يمتلكه من قدرات تدريبية وقيادية هدفها بناء فريق قوي جداً لتمثيله في الموسم المقبل.

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وقال المسماري، لـ«الإمارات اليوم»: هدفنا مواصلة ما قدمه الفريق من مستويات فنية طيبة بالموسم الماضي، والمنافسة في الصعود لدوري الخليج العربي. وأكمل: خضنا مباراتين وديتين ناجحتين، حيث تعادل البطائح مع رديف اتحاد كلباء، وسجل الأهداف البرازيليان ديدي وأليكس، وهدف للاعب عادل صقر، بينما تعادلنا مع خورفكان وسجل الهدف البرازيلي أليكس.

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