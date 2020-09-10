الامارات | مجلس الشارقة يطلق «منصة الأبطال» لدعم رياضات الدفاع عن النفس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة الرياضية «منصة الأبطال» لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في سبيل دعم رياضات الدفاع عن النفس بالإمارة، وجاء ذلك خلال زيارة لرئيس المجلس، عيسى الحزامي، إلى النادي، الاثنين الماضي. وتتلخص فكرة «منصة الأبطال» في كونها برنامجاً يواكب الإعلام الجديد، وقد تم إعداده من المركز الإعلامي في النادي، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة، ويتم بثه عبر حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتراوح مدته بين 10 و15 دقيقة، ويتضمن عرضاً شاملاً لأخبار النادي التدريبية والثقافية والفنية، ومحتويات رياضية وذهنية وعامة، ومختلف ورش العمل، وأموراً أخرى كثيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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