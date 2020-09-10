شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة أيام تفصل " جمعة " عن العودة لتدريبات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، 10 أيام لعودة أحمد جمعة للمشاركة في المباريات.

وانتظم أحمد جمعة في معسكر إعداد الفريق في برج العرب بالإسكندرية، ويؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي تحت اشراف احمد سامح، اخصائي التأهيل بالمصري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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