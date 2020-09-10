مجلس المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية مكافآت اضافيه للاعبي الفريق في حال الفوز على بيراميدز، وذلك بخلاف ما تنص عليه اللائحة، من أجل تحفيز اللاعبين للظهور بمستوى متميز في المباراة التي ستجمع بين الفريقان عصر الخميس على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الفريق لتخطى الكبوة الموجود بهًا حاليًا، باحتلاله المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة والذى يؤدى لهبوط الفريق للقسم الثانى حال استمراره في نفس الترتيب بنهاية المسابقة، وهو ما جعل مجلس الإدارة يتحرك من جانبه ويقوم بتعديل مكافآت الفوز بناء على طلب رغبة عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي، بالاتفاق مع على ماهر، المدير الفني، لاسيما وأن الفريق مازال لديه الأمل على تخطى المحنة في ظل تأجيل ثلاث مباريات له أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندري وحرس الحدود.
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