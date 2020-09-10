شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: لن نلجأ للتكتلات الدفاعية أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري، إن فريقه لن يلجأ للتكتلات الدفاعية أمام بيراميدز.

ويلتقي المصري مع بيراميدز، الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واختتم المصري تدريباته، الأربعاء، على الملعب الفرعي لبرج العرب استعداداً للمواجهة، والتي ستجري عند الثالثة والنصف عصراً.

وشدد «ماهر» على إنه سيلعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، ولن يعطي الفرصة لبيراميدز، للسيطرة على وسط الملعب.