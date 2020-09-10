شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً في قائمة سموحة استعدادًا للقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي بنادي سموحة، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق الاربعاء استعداد لمباراة الزمالك الخميس ضمن مباريات الأسبوع الـ26 والمقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب، وشهدت القائمة عودة الهاني سليمان عقب شفائه وغياب أحمد أبوالفتوح وضمت القائمة 21 لاعبا وهم، الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور في حراسه المرمى، وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد كوفى ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيى ومحمود معاذ وشريف رضا في الدفاع، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادى وايدى ايمومو ومحمد حمص وناصر ماهر في خط الوسط، وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وديريك نسينامبى في الهجوم.

ويغيب عن الفريق السكندرى كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزى الحناوى وصلاح محسن وإسلام جمال وابراهيم عبدالقوى واحمد فواد وسلامة أحمد وخالد عبدالفتاح وأحمد أبوالفتوح لأسباب فنية.