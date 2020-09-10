شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكماً لمباراة الزمالك وسموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباراة سموحة والزمالك، المقرر إقامتها على ارض ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية في الأسبوع الـ26 بالدوري إلى الحكم الدولى محمود البنا، وهي المواجهة التي ستأخذ طابع القوة والإثارة بين كلا الفريقين لرغبتهما في حصد الثلاث نقاط.
ويسعى الزمالك بقيادة الفرسي باتريس كارتيرون لمواصلة الانتصارات وضمان الحفاظ على المركز الثانى، بينما يامل سموحة بقيادة احمد سامي في تحقيق الفوز الاول للفريق السكندري بعدما تولى مهمة القياد الفنية للفريق خلفاً لحمادة صدقي.
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