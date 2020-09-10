شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للمستبعدين من لقاء الإسماعيلي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد احمد العجوز، المدرب العام للإسماعيلي، تدريبات خاصة للمستبعدين من مواجهة الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الجمعة، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدوري.

واستبعد العجوز، خمسة لاعبين من اللقاء، هم باهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل ومحمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد صادق .

وسيؤدي اللاعبون، الخمسة تدريباتهم «الخميس» على ملعب الفريق بالإسماعيلية.