شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عبدالحكيم يعود للإسماعيلي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة اللاعبين، التي ستخوض مواجهة الأهلي، الجمعة. وضمت القائمة كلاً من محمد فوزي، ومحمد مجدي، في حراسة المرمي، ومحمود البدري، أسامة إبراهيم، إبراهيم أبواليزيد، محمد عمار، محمد نصر، في الدفاع، وعماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي، نادر رمضان، عبدالرحمن مجدي، همام طارق، محمد مخلوف ،محمود دونجا، وجيه عبدالحكيم، بيكيتى سيلفا، محمد بيومى، في خط الوسط، وشيلونجو، حازم مرسى، محمد الشامى، محمد حمدى زكي في الهجوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجيه عبدالحكيم يعود للإسماعيلي أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.