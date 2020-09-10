شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: مجلس «أبوريدة» ليس له علاقة بضياع الكؤوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن المجلس السابق لاتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، لم يتطرق لضياع كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق.
وأضاف «عبدالغني» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الجميع يعرف أن الكؤوس سُرقت، ما الجديد في الموضوع؟ النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس».
وتابع: «مجلس هاني أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس مطلقًا، ولسنا طرف في هذا الأمر، لا أعرف ما يدور في تفكير اللجنة الخماسية بفتح هذا الأمر خلال الوقت الحالي».
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